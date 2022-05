tmw Mkhtaryan-Inter, la Roma non molla: nuovo summit la prossima settimana

Quella riguardante Henrik Mkhitaryan non è una partita chiusa. Se, da un lato l'Inter ha messo sul piatto un contratto biennale importante avvicinandosi così all'armeno, dall'altro la Roma non è rassegnata all'idea di perdere uno dei giocatori più importanti della gestione Mourinho.

In questo momento, non risulta una decisione del giocatore già presa, così come visite mediche già fissate. E anzi la Roma, che ha già presentato la sua offerta per un rinnovo di contratto biennale, ha messo sul piatto grossomodo le stesse cifre proposte dell'Inter e potrebbe ulteriormente ritoccarle per convincere l'ex Manchester United a restare. La partita non è chiusa.