tmw news Il futuro di Cristiano Ronaldo. Napoli, le opzioni per il tecnico che verrà

Tanti temi nel corso del TMW News. In primo piano la questione Ronaldo, con il suo futuro che tiene banco. Se ne parla con Beppe Accardi, agente di grande esperienza. Spazio poi ad una serie di considerazioni sulle italiane impegnate ieri in Europa League e ad un'analisi sul futuro nuovo possibile allenatore del Napoli per la prossima stagione. In collegamento poi ci sarà anche Alan Empereur ora al Palmeiras con cui ha vinto recentemente anche la Libertadores.

