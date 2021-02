tmw news Roma-Milan, il big match da non fallire. Tutte le novità sulla panchina del Napoli

vedi letture

Nel corso del TMW News occhi puntati al big match di domani sera tra Roma e Milan, una sfida che per le ambizioni delle due squadre, nessuno può sbagliare. Spazio anche ad un approfondito punto di mercato in particolare sulla futura panchina del Napoli, per poi parlare degli impegni di campionato di Atalanta, Fiorentina e Cagliari, quest'ultimo alla prima con Semplici in panchina.

Clicca sotto per guardare