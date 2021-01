tmw Parma, per Benatia ballano tre milioni. O la rinuncia a qualche arretrato con l'Al-Duhail

Prosegue la trattativa tra Parma e Al-Duhail per liberare Mehdi Benatia, individuato da Carli e Krause come il rinforzo ideale per la difesa di D'Aversa, martoriata dagli infortuni nell'ultima settimana. Secondo quanto da raccolto, tre milioni separano il marocchino dal ritorno in Italia: è quanto chiedo dal suo attuale club per farlo partire, o, alternativamente, alla rinuncia da parte di Benatia di alcuni stipendi arretrati.