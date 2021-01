tmw Parma-Torino, il patron Krause è in tribuna. Il presidente al fianco della squadra

Presente all'ultima del 2020 in casa, presente alla prima del 2021: Kyle Krause, presidente del Parma, è voluto essere al fianco della squadra in questo momento difficoltà e subito dopo aver festeggiato le feste in Iowa, è tornato nella città in cui è diventato ben presto un idolo. Il patron ducale è infatti sulle tribune del Tardini per assistere alla sfida col Torino, scontro salvezza importantissimo per il futuro della squadra.