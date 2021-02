tmw Parma, vertice tra la proprietà e la dirigenza: D'Aversa in bilico dopo l'ennesimo ko

Vertice in mattinata tra la proprietà e la dirigenza in casa Parma. In collegamento dagli Stati Uniti Kyle Krause, presidente dei ducali, rappresentato fisicamente dal figlio Oliver, e presenti anche Alessandro Lucarelli e Marcello Carli, per decidere il da farsi con Roberto D'Aversa dopo l'ennesimo ko nella gara di ieri sera contro il Verona al Bentegodi. La posizione dell'allenatore è tutt'altro che salda e non è da escludere un altro avvicendamento sulla panchina dei gialloblù. Il patron è molto deluso e arrabbiato dopo le ultime prestazioni e nelle prossime ore verrà presa una decisione definitiva.