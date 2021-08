tmw Pellegri-Milan, arrivano conferme. Può rinnovare col Monaco e poi arrivare in prestito

vedi letture

Trovano conferme le voci circa un interesse del Milan per Pietro Pellegri. La società rossonera è interessata all'ex attaccante del Genoa. Il classe 2001, in uscita dal Monaco, potrebbe tornare in Italia e il Milan in questo senso è una delle società più interessate. Pellegri potrebbe prima rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, per poi valutare un passaggio in prestito in rossonero.