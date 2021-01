tmw Rabiot assente per Juventus-Udinese? Il francese potrebbe scontare una doppia squalifica

Salvo sorprese, domani Adrien Rabiot non prenderà parte alla sfida della Juventus contro l'Udinese. E il motivo è da ricercare nel codice di giustizia sportiva: in caso di presenza in campo del centrocampista, infatti, la Juventus si esporrebbe al possibile appello dell'Udinese.

Il caso - Il francese, complice la squalifica rimediata in Roma-Juventus del 27 novembre, avrebbe dovuto saltare Juventus-Napoli, la partita del 4 ottobre mai giocata per le note vicende. E la decisione del 22 dicembre firmata dal Collegio di Garanzia del Coni, ovvero di rigiocare quella partita, ha di fatto creato una situazione che si presta a doppia interpretazione. Il giorno stesso (ovvero il 22 dicembre) la Juventus decise di togliere Rabiot dai convocati per la gara contro la Fiorentina per fargli scontare la sanzione, come confermato dalla stessa società e da Paratici. Il codice di giustizia sportiva, però, parla di "sanzioni che devono essere scontate a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle decisioni". Ecco perché, seguendo la legge, Rabiot avrebbe dovuto scontare la squalifica a partire dal 23 dicembre, giorno seguente a Juventus-Fiorentina. Per evitare rischi, insomma, la Juventus potrebbe decidere di rinunciare a Rabiot anche domani, in modo da non prestare il fianco ad eventuali nonché possibili ricorsi. E Rabiot, vittima delle circostanze, potrebbe così scontare una doppia squalifica.