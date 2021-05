tmw radio AIC, Calcagno: "Coppa Italia, buone notizie: presto incontro Serie A-Lega Pro"

Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, nel suo intervento di ieri a TMW Radio si è soffermato anche sul dibattuto nuovo format della Coppa Italia: "C'è però una buona notizia: il Consiglio Federale ha portato ad un accordo di sistema e molto presto anche la Lega Pro avrà un incontro con la Serie A per un coinvolgimento delle sue squadre. Un passo avanti è stato fatto, è un segnale molto positivo da parte della Serie A. Anche a me piacerebbe un format stile FA, lo presentammo anche quando c'era Tommasi. Non è un caso, al di là della storia, che sia la competizione più venduta all'estero dopo la Champions e che comunque per vincerla le più blasonate dovrebbero giocare solo sei partite. Sarebbe bello".