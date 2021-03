tmw radio Asta: "Se dovessi pensare a un Toni dei tempi moderni direi Lukaku"

L'allenatore Antonino Asta, nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, ha citato a suo modo di vedere un Luca Toni dei tempi moderni: "Condivido che uno con certe caratteristiche oggi non ci sia. Luca era un giocatore bravo in tutto, a partire dal far giocare bene la squadra. Andava sempre a migliorare nelle mancanze, e riusciva a fare tanti gol. Se penso a lui oggi dico uno come Lukaku, completissimo, il giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe avere".