tmw radio Barella centrocampista più forte in Italia? Colonnese: "Sa fare tutti i ruoli"

vedi letture

L'ex difensore Francesco Colonnese ai microfoni di TMW Radio, IERI durante Maracanà, ha commentato il successo dell'Inter sulla Juventus, soffermandosi anche su Barella: "Il centrocampista più forte in Italia? E' un giocatore vero, è forte, sa fare tutti i ruoli a centrocampo. E' migliorato tanto nell'ultimo anno, è un giocatore europeo".

Come vede la Juventus?

"Nella Juve non si capisce il modulo. Dall'inizio dell'anno ho visto alternarsi tanti giocatori in più ruoli. Non c'è ancora uno schema tattico chiaro. Vedo tanti giocatori fuori ruolo. Forse la società ancora non ha capito la situazione. Il problema c'è".