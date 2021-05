tmw radio Bressan: "Vedo Vlahovic al Milan ma spero che la big per lui sia la Fiorentina"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex centrocampista Mauro Bressan ha parlato anche del momento della Fiorentina: “Chi ha le redini in mano sicuramente deciderà per il meglio, a me da spettatore viene da dire che ho visto un cambiamento d’atteggiamento e di fiducia nei propri mezzi grazie a Iachini. Prima non ce l’avevano, giocavano con paura e pensieri negativi. Si è visto un cambiamento radicale in singoli come Pulgar: prima era spaesato, oggi ci crede e dà geometrie. I giocatori forti nella Fiorentina ci sono, chi rimarrà dipenderà molto dall’allenatore. Le basi ci sono e ultimamente sono venute pure fuori”.

Vlahovic è pronto per una big?

“Vedendolo così mi pare tranquillamente pronto. Ma poi cosa significa big? Mi auguro che anche la Fiorentina possa diventarla nei prossimi anni. Certo, se arriva il Milan a fare una certa proposta, considerando che c’è pure Ibrahimovic, sarebbe comprensibile la scelta di andarsene del giocatore, magari davanti a una buona offerta per la Fiorentina. Al Milan, appunto, ce lo vedrei bene”.