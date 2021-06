tmw radio Carboni su Spinazzola: "Gioca nell'Italia come avrebbe fatto nella Roma"

vedi letture

Amedeo Carboni, ex difensore, nel suo intervento di ieri ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche di Spinazzola e del suo contributo all'Italia: "Si è dimostrato un protagonista, non ha avuto timori e ha giocato come avrebbe fatto nella Roma, cosa non facile. Ha mostrato personalità".