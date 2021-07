tmw radio Colonnese: "Cessione di Hakimi pesantissima, ora uno tra Bellerin e Lazzari"

vedi letture

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex difensore Francesco Colonnese ha parlato delle strategie dell'Inter alla luce degli ultimi movimenti di mercato: La cessione di Hakimi è pesantissima ma può essere sostituito: non come giocatore, ma dovendo vendere per forza puoi andare a trovare qualcuno che faccia sentire meno la lacuna".

Bellerin può essere una soluzione?

"A me piace molto, per me quel ruolo può farlo alla grande. Penso che uno tra lui e Lazzari sarebbe adatto per sostituire Hakimi".