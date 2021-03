tmw radio De Canio: "Ritorno di Iachini a Firenze logico ma induce riflessioni profonde"

L'allenatore Luigi De Canio, nell'intervista di ieri a TMW Radio, ha parlato anche del ritorno di Iachini alla Fiorentina dopo le dimissioni di Prandelli: "Giocherà contro Ballardini, che nessuno definisce un maestro perché non si guarda nel profondo e si usano luoghi comuni. Comunque, mi dispiace davvero molto per le dimissioni di Prandelli e per il suo periodo di difficoltà, gli sono vicino umanamente e professionalmente. Il ritorno di Iachini adesso è la cosa più logica per la Fiorentina, semmai questo dovrà indurre tutti a riflessioni più profonde".