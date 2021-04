tmw radio Garzya: "Convinto che lo United abbia paura della Roma. Può succedere di tutto"

Luigi Garzya, ex calciatore, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato della sfida di stasera tra Manchester United e Roma in Europa League: "In semifinale può succedere di tutto, mi auguro che la Roma possa fare la sua partita. I giocatori sanno l'importanza della gara, cosa si stanno giocando. La squadra di Fonseca si sta giocando la stagione, per entrare in Champions puoi solo vincere la Coppa. È giusto che ora se la giochi alla pari. Sono convinto che anche il Manchester abbia paura della Roma. Se sta bene, può far male a tutti".