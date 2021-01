tmw radio I ricordi di Aronica: "Da Bagheria alla Juventus con i campioni visti in tv"

Nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, l'ex difensore Salvatore Aronica ha ricordato anche i giorni del suo grande salto dalla Serie D alla Juventus: "Nel '96 ero nel Bagheria, e dai Dilettanti passai alla Juventus, passando subito a fare il ritiro con la prima squadra di Lippi che aveva Conte, Vieri, Deschamps, Amoruso... Erano arrivati tanti giovani di talento, anche Inzaghi. Per un ragazzo com'ero, è stato un triplo salto in avanti: emozione perché alcuni di loro li avevo visti solo in tv. Ho lavorato duro, e un anno e mezzo dopo Lippi mi ha fatto esordire in una Juventus che poi avrebbe vinto lo Scudetto".