Longhi: "Inter, dopo Hakimi ancora uscite. Serve un saldo positivo di 95 mln"

Inter, basterà la sola cessione di Hakimi per risolvere la situazione? E' una delle domande poste a Bruno Longhi, giornalista intervistato da 'TMW Radio'. Questa la sua risposta: "Marotta non può dire nulla. Serve un saldo positivo di 95 milioni a fine mercato, quindi dovrà vendere per almeno altri venti milioni di euro ma senza acquisti. Qualche pezzo pregiato potrebbe avere qualche acquirente", ha detto.

