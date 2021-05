tmw radio Maniero sul Parma: "Perché D'Aversa che va e torna? Non capisco certe scelte"

L'ex attaccante Filippo Maniero, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche dei problemi del Parma: "Sinceramente sono rimasto sorpreso quando D'Aversa se n'è andato ed è arrivato Liverani. Lo scorso anno il Parma più o meno è arrivato a metà classifica, ma è vero che hanno perso un giocatore come Kulusevski. Anche in una squadra meno blasonata certi calciatori fanno la differenza. Non ho capito perché se ne fosse andato D'Aversa, salvo poi tornare a cose già quasi compromesse: certe scelte, di allenatori e ds, non le capisco".