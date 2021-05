tmw radio Novellino e la lotta salvezza: "La Fiorentina c'è dentro, Toro e Cagliari risalgono"

L'allenatore Walter Novellino, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche della zona retrocessione, in cui c'è anche la Fiorentina: "Certo, al di là dei nomi è ancora dentro alla bagarre. I nomi da soli non vincono e forse si è puntato troppo su quelli, ma le difficoltà ci sono state anche sul cambio di allenatore. Si è cercata troppo l'esperienza e l'improvvisazione: a volte paghi dazio. Devono stare attenti, perché il Benevento sembra facile da prendere ma non è così: sanno verticalizzare, non stanno facendo risultati ma giocano. Il Cagliari sta risalendo, anche il Torino lo vedo recuperare e sono contento perché è la squadra del mio cuore. Sulla Fiorentina dico poi che, sperando si salvino, poi facciano una programmazione diversa: chi vuole rimanere bene, sennò via".