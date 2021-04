tmw radio Palmeri: "Agnelli ingenuo: ha perso la credibilità, si è fatto usare da Perez"

Tancredi Palmeri, opinionista e inviato di beIN Sports, è intervenuto nell'editoriale in diretta su 'TMW Radio':

Un pensiero sulle parole di Conte ieri sera?

"È stato spontaneo, la seconda parte sulla Uefa però non corrisponde alla verità. Se si parla di cifre, bisogna saperle: la Uefa si tiene il 6% di quello che incassa. Quando i club hanno chiesto un nuovo format della Champions, è perché volevano più partite per aumentare il prodotto e venderlo meglio alle tv. Non hanno chiesto una ridistribuzione dei soldi. Il nuovo format della Champions è esattamente quello che volevano le società".

Nel futuro c'è ancora la Superlega?

"Credo che alla fine si andrà verso la Superlega, ma si conserverà il merito sportivo. E non significa tenere solo 5 posti aperti per chi si qualifica, ma vuol dire non dare alcun posto garantito. Se avessero riformulato bene le modalità della competizione, sarebbe andata in modo diverso".

La credibilità di Perez e Agnelli:

"Perez è la mente ma ha mandato avanti Andrea Agnelli, che è stato troppo ingenuo. La sua credibilità internazionale è terminata e se l'è giocata nel giro di 24 ore. Si è fatto utilizzare da scudo da Florentino Perez, che non ha ruoli istituzionali come Agnelli, fino a qualche giorno fa presidente dell'ECA. Agnelli ha messo la Juventus nella posizione di farsi isolare e umiliare in un congresso Uefa. Dovrebbe presentare le dimissioni, ma difficilmente accadrà: è una gestione assurda".