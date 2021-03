tmw radio Ponciroli: "Milan, fai uno sforzo per Donnarumma: è l'unico top player in Italia"

Fabrizio Ponciroli, direttore di 'Calcio 2000', è intervenuto su TMW Radio. Ecco un estratto di ciò che ha detto durante il suo editoriale:

Ti piace la Nazionale di Mancini?

"Sì moltissimo, il progetto di Mancini è vincente: c'è un'identità e ci sono tanti giovani. Vedo una squadra che c'è, esiste ed è decisa. Mi piace la voglia di sacrificarsi di ogni giocatore con il proprio compagno: si parlano e discutono anche, ma significa che ci tengono tanto. Chi critica questa Nazionale ha la memoria corta. Non c'è una vera rivale nel girone: se abbiamo paura della Svizzera, possiamo anche andare a casa. Possiamo fare grandi cose anche senza un top player: l'unico che abbiamo è in porta".

Come giudichi la mancanza di tecnologia in queste qualificazioni mondiali?

"Do tante colpe agli organizzatori. Nel 2021, quando il mondo in cui ormai tutti ragionano con il Var, non possono esserci i gol fantasma. È un passo indietro pesante per la Uefa, un grave errore".

Il futuro di Donnarumma?

"Spero continui con il Milan. È uno di quei pochi per cui fare un sacrificio. Farei uno sforzo perché è uno dei pochi top player che abbiamo in Italia. Il problema è che poi i vari Çalhanoğlu e Kessié non si accontentano più. E sono questioni che vanno a influenzare le scelte di una società, che non può più permettersi certi ingaggi. Guardiamo la Juventus con Dybala: è divisa tra un rinnovo che vorrebbe fare ma non può e una cessione a un prezzo molto inferiore al valore del ragazzo".