tmw radio Sconcerti: "Per vincere lo Scudetto bisogna segnare quasi sempre"

vedi letture

Mario Sconcerti, ospite di TMW Radio, ha parlato così dello stato di salute del nostro calcio: "Dal 2013 abbiamo superato i mille gol a campionato. Uno dei dati che conta è quello delle partite in cui si resta senza segnare. Per vincere il campionato non puoi stare più di 4 partite senza segnare. Oggi Inter e Milan sono in testa, essendo rimaste una sola volta senza segnare, ma c'è una sorpresa, che è la Lazio, che è rimasta solo una volta senza fare gol"