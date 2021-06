tmw radio Sconcerti: "Raspadori è l'unico che sa prendere palla e restituirla in area"

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha parlato dell'Europeo e delle scelte di Mancini: "Raspadori è l'unico giocatore che sa prendere palla e restituirla in area di rigore, mentre Immobile e Belotti concludono. Mancini sceglie in base alle necessità, non per i risultati che ha ottenuto. Politano stava bene al posto di Bernardeschi, ma ognuno fa come si sente, Mancini è il responsabile ed è giusto che faccia quello che si sente".