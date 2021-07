tmw radio Tacchinardi: "L'Inter si giocherà lo Scudetto, Inzaghi tecnico fatto e finito"

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del ritorno di Allegri alla Juventus e dell'approdo di Inzaghi all'Inter: "Le certezze di Allegri è il fatto di essere Allegri. Ha carisma, esperienza, la voglia di tornare a battagliare. Credo abbia anche certezze sugli acquisti, su una squadra competitiva. Ho la sensazione di una Juventus che partirà carica a pallettoni. Le certezze sono i giovani cresciuti come Chiesa. E sono curioso di capire come andrà a finire con Ronaldo. In casa Inter invece le certezze sono quello che ha costruito Conte. Sostituirlo è difficile, ma abbiamo visto come lo ha sostituito alla Juventus Allegri. Inzaghi credo sia anche lui un tecnico fatto e finito. Partirà anche l'Inter in linea con la Juve per giocarsi il campionato".