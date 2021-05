tmw Rebus Mkhitaryan, il futuro è incerto. Sarà decisivo un confronto con Mourinho

vedi letture

Henrikh Mkhitaryan e un futuro ancora da scrivere. Il trequartista armeno, numeri alla mano, è stato tra i migliori di questa stagione della Roma eppure ad oggi non ci sono certezze sul suo futuro.

Il contratto attuale è in scadenza e in esso è presente una clausola per rinnovare l'accordo per una ulteriore stagione. Ma sia la Roma che il giocatore, oggi, vogliono prima confrontarsi per capire quale sarà il suo ruolo nella Roma di Mourinho, l'allenatore che scelse Mkhitaryan per il suo Manchester United ma poi con lo stesso non si lasciò benissimo.

Mkhitaryan e Mourinho sentono quindi l'esigenza di un confronto per capire se quella frattura è ormai passata. Soprattutto, se Mkhitaryan è ritenuto ancora giocatore utile per la Roma. Se così sarà, la clausola verrà attivata. Altrimenti sarà addio dopo le ultime tre partite.