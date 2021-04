tmw Rinnovo Donnarumma, non siamo in una fase decisiva. Il Milan aspetta, Gigio... pure

La pausa per le nazionali è servita per sistemare il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per una ulteriore stagione, ma non quello di Gianluigi Donnarumma. In casa Milan, presentata l'offerta a cifre leggermente maggiori rispetto al contratto attuale (6.5 milioni di euro di parte fissa, più bonus) non c'è ora fretta di ricevere una risposta dal portiere della Nazionale e anche se non sono mancati negli ultimi giorni sondaggi e contatti per altri portieri la priorità resta la permanenza di Gigio, calciatore per il quale il Milan è disposto ad aspettare ancora diverse settimane, anche fino a fine contratto se necessario per arrivare all'accordo.

Questo perché il Milan, oggi, è consapevole del fatto che il rinnovo del contratto di Donnarumma sia discorso difficile, ma non chiuso. E che ad oggi, l'unica offerta ufficiale sul piatto del suo portiere è proprio quella rossonera. Dall'altro lato, Juventus e Paris Saint-Germain già da tempo hanno manifestato il loro interesse prospettando cifre più alte, in linea con le aspettative di Donnarumma, ma ad oggi non hanno presentato alcuna offerta ufficiale.

Il portiere della Nazionale aspetta quindi di capire se questi due club nelle prossime settimane si faranno avanti con proposte concrete, ufficiali. Ed ecco perché in questo momento non siamo nella fase calda per il rinnovo del contratto: il Milan è sulla difensiva, Gigio... pure.