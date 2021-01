tmw Roma, accelerata per Otavio del Porto: il centrocampista arriverebbe a giugno

La Roma accelera per il centrocampista del Porto, Otavio Monteiro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club giallorosso sta per assicurarsi il giocatore per la prossima stagione e sono in corso contatti tra le parti sempre più fitti. Otavio arriverebbe nella Capitale a giugno.