tmw Roma al lavoro per la difesa del futuro: sondaggio per Vestergaard del Southampton

La Roma di Tiago Pinto lavora al futuro e alla difesa che verrà. Un reparto che perderà Juan Jesus in scadenza ed è pronta a liberare anche Federico Fazio che pure ha un anno in più di contratto. L'uomo mercato portoghese così inizia a valutare ipotesi e idee, tra i contatti c'è da registrare un sondaggio anche per il danese Jannik Vestergaard del Southampton.

Gigante danese Classe 1992, è un perno della retroguardia dei Saints dove gioca dall'estate del 2018. Dopo una vita in Germania, il ragazzo, scuola Brondby, è volato in Inghilterra e dopo tre stagioni potrebbe provare l'esperienza italiana. Con la Danimarca si divide con Andreas Christensen e Joachim Andersen il posto al fianco di Simon Kjaer ma è di fatto uno dei perni della nazionale di Kasper Hjulmand. Su Vestergaard non solo la Roma: il centrale piace anche al Tottenham per l'estate.