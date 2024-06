Ufficiale Il Leicester blinda una roccia: Vestergaard firma il rinnovo fino al 2027

vedi letture

Giornata di rinnovi in casa Leicester City. Il club inglese, fresco di promozione in Premier League, ha annunciato il prolungamento di contratto di Jannik Vestergaard, difensore danese che ha raggiunto un nuovo accordo per rimanere a giocare al King Power Stadium.

Il percorso e la firma. Il centrale 31enne si è trasferito al Leicester nell'agosto del 2021 lasciando il Southampton, diventando poi uno dei migliori protagonisti della stagione appena conclusa. Ben 42 partite giocate in Championship e il trionfo finale per il titolo con 97 punti, oltre alla salita nel massimo campionato inglese. Come premio extra è arrivato dunque il nuovo contratto fiammante che lo lega ufficialmente alle Foxes fino al 2027.

L'emozione di Vestergaard. Un breve commento al seguito del rinnovo di matrimonio con il Leicester: "Con il calcio e la mia situazione che si sono sviluppati in modo positivo, sono solo molto felice di essere qui. È una cosa che mi riempie anche di orgoglio, perché ho attraversato i momenti più bassi e ho continuato a lavorare. Sono uscito dall'altra parte e ho mostrato un po' di più il mio contributo", le parole rilasciate ai canali ufficiali del club inglese.