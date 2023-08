tmw Roma, ancora nessun accordo con l'Atalanta per Zapata. I giallorossi sono fiduciosi

Duvan Zapata e la Roma: manca ancora l'accordo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'Atalanta non ha ancora deciso il da farsi con il centravanti colombiano, visto l'infortunio di El Bilal Toure, e soltanto nelle prossime ore sceglierà se cedere o meno il giocatore. L'unico modo per far cambiare idea fin da subito alla società nerazzurra era mettere sul piatto 10 milioni di euro per prendere il giocatore a titolo definitivo, cifra che chiaramente i capitolini non sono intenzionati a pagare.

L'intesa tra Roma e Zapata.

Anche perché, come noto ormai da tempo, tra l'attaccante e i giallorossi l'accordo è già stato trovato, per un triennale a 2,7 milioni di euro a stagione, con lo stesso Zapata che potrebbe spingere nel corso delle prossime ore per l'addio, visto anche che lo spazio che avrà a disposizione non sarà certo lo stesso avuto negli anni scorsi.

Fiducia Roma.

In tutto questo la Roma è comunque fiduciosa di arrivare alla fumata bianca, con il colombiano che sarebbe il rinforzo che Mourinho sta ancora cercando, nonostante la doppietta di Belotti di ieri abbia almeno per qualche ora fatto dormire sonni tranquilli allo Special One, che aspetta comunque almeno un altra punta nelle prossime due settimane, quelle che mancano alla fine del calciomercato.