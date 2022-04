tmw Roma, il Bodo/Glimt chiede ospitalità alla Lazio dopo le polemiche dell'andata

Se domani i giocatori del Bodo/Glimt si alleneranno a Formello, resta ancora da capire dove si svolgeranno l'allenamento di mercoledì e lo scarico di venerdì. La squadra norvegese, secondo quanto raccolto da TMW, ha chiesto ospitalità alla Lazio per stare più tranquilla rispetto ad altre zone della città dopo le forti polemiche dell'andata.

Anche per questo motivo, il Bodo ha voluto tutta una serie di pratiche di riservatezza e non ha svelato per intero il suo programma di lavoro in vista del match di Conference League.