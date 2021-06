tmw Roma, il Lorient vuole Santon per rinforzare le fasce. Ma il giocatore non è convinto

vedi letture

Il Lorient guarda in casa Roma per rinforzare le corsie laterali. Secondo quanto raccolto da TMW, il club francese avrebbe infatti fatto più di un sondaggio per il laterale classe '91 Davide Santon, in scadenza di contratto tra un anno.

In campo solamente 11 volte nell'ultima stagione coi giallorossi, oggi Santon sembra però orientato a rifiutare l'offerta o comunque a prendere tempo, non troppo allettato dalla possibilità di vestire la maglia de Les Merlus.