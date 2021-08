tmw Roma, per Tammy Abraham nuovi contatti in mattinata: Pinto resta fiducioso

Dopo l'avvicinamento di ieri sera, anche in nottata i contatti tra Tiago Pinto, dg della Roma, e l'entourage di Tammy Abraham sono andati avanti, così come proseguiranno in mattinata: la situazione con il Chelsea è piuttosto definita, mentre con l'attaccante non c'è ancora l'accordo definitivo che possa regalare a Mourinho il rinforzo tanto agognato dopo l'addio di Dzeko. Permane comunque la fiducia da parte della Roma per una felice conclusione dell'affare dopo l'apertura di Abraham: al Chelsea andrebbero 5 milioni subito e altri 35 dilazioni in più anni, al giocatore uno stipendio di 5 milioni più bonus fino al 2026, più bonus.