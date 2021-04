tmw Roma su Vestergaard, sfida al Tottenham: atteso incontro con Tiago Pinto

La Roma cerca di rifarsi il look in difesa per la prossima stagione. A prescindere da quale sarà l'allenatore, e con tutta probabilità difficilmente sarà ancora Paulo Fonseca, il club giallorosso cerca un uomo di esperienza e qualità per la retroguardia del futuro. Uno dei nomi più graditi all'uomo mercato Tiago Pinto sarebbe quello di Jannik Vestergaard. Il nome del danese è già emerso a inizio mese per il mercato giallorosso.

Sfida al Tottenham, contatto con la Juventus Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il difensore del Southampton è uno dei nomi caldi sui quali sta lavorando il Tottenham ma nella prossima settimana dovrebbe andare in scena un incontro tra l'entourage e Pinto. Inoltre il nome di Vestergaard sarebbe finito anche sulla scrivania degli uomini mercato della Juventus in vista della prossima stagione.