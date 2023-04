tmw Roma, tegola per Abraham: spalla lussata. Dybala ha un fastidio all'adduttore

vedi letture

Tegola per la Roma. Tammy Abraham ha riportato una lussazione alla spalla destra che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un lungo periodo se la diagnosi fosse confermata. Invece per Paulo Dybala c'è un fastidio all'adduttore destro, quindi un infortunio potenzialmente più lieve. Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti.