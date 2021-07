tmw Roma, tifosi a Ciampino in attesa di Mourinho: il tecnico arriverà alle 14.40

Cresce l'attesa tra i tifosi della Roma per l'arrivo nella Capitale di Jose Mourinho. Circa 100 sostenitori del club giallorosso sono in questo momento all'aeroporto di Ciampino dove intorno alle 14.40 atterrerà lo Special One. Il volo è in leggero ritardo rispetto al previsto, ma nel primo pomeriggio il portoghese riceverà il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi.