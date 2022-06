tmw Rosella Sensi: "Cristiano Ronaldo? Chapeau, ma a Roma più del singolo conta la squadra"

A margine dell'evento a Rimini per la presentazione della sessione estiva di calciomercato, Rosella Sensi ha parlato della Roma: "Un consiglio alla Roma per Zaniolo? Sono molto vicino alla società ma mi permetto di non dare consigli. Ai miei tempi ne ho ricevuti tanti, troppi, alcuni anche sbagliati e credo che per prendere decisioni bisogna essere presidente a 360°. Zaniolo è un ottimo giocatore, credo che il presidente prenderà la scelta migliore per la Roma".

Un consiglio a Zaniolo?

"Capire che non sta giocando in una squadra qualsiasi ma nella Roma".

Totti in dirigenza lo immagina ancora?

"Sono scelte del presidente e di Francesco. Le rispetto. Io all'epoca decisi di far proseguire Francesco e la sua carriera da dirigente, ma sono scelte che spettano a chi c'è ora".

Dybala alla Roma?

"Seguo il mercato, ma non lo so. Bisogna vedere cosa si aspetta il giocatore per venire a giocare alla Roma. Io la vedo come fossi un presidente, mi vedo sempre dall'altra parte della trattativa e mi chiedo se Dybala voglia venire alla Roma. C'è un direttore sportivo e deciderà".

Mourinho ha riportato un trofeo. Ora cosa gli si chiede?

"Nulla, va lasciato lavorare. Quando si creano troppe aspettative non si raggiungono gli obiettivi, serve tranquillità e con un buon lavoro si possono raggiungere gli obiettivi".

Cristiano Ronaldo può andare alla Roma?

"Ieri erano tutti certi che ci fosse la sua presentazione, ma non c'è stata. La proprietà ci ha sorpreso con Mourinho, che venga o meno ci aspettiamo che si costruisca una buona squadra per fare un buon campionato. Più che il singolo è il gruppo che fa la differenza, anche se Ronaldo... chapeau".

Che idea si è fatta di Pellegrini?

"Vederlo alzare il trofeo della Conference è stata una bellissima emozione. È un romano che alza la coppa, è una doppia gioia. I giovani possono crescere, vestire la maglia della Roma e diventare capitano. È un buon biglietto da visita per i nostri giovani".