Rubinho: "Ieri CR7 non è sceso in campo. Ha sbagliato tutto, che amarezza vederlo così"

L'ex portiere della Juventus Rubinho, nel corso dell'intervista che ha rilasciato a TMW per parlare dell'eliminazione bianconera dalla Champions League, ha risposto anche a proposito della prestazione di Ronaldo, criticandolo per il rendimento molto al di sotto delle aspettative: "Ieri ho osservato con attenzione la sua prestazione. Per me è stata un'amarezza vederlo in campo così, non ha fatto niente. Ha sbagliato tutto, anche le cose più semplici. Ieri non è proprio sceso in campo e non voglio sentire dire che la squadra non l'ha aiutato perché l'hanno cercato molto ma lui ha sbagliato anche gli appoggi più banali. È stata una delusione grandissima e tutti si aspettavano molto di più da lui. Andai a vedere la partita contro lo Young Boys in Svizzera con i miei figli e disputò una partita identica, svogliato, come se non volesse nemmeno essere in campo. Ieri faceva fatica anche a stare in campo e non ha contribuito per niente alla prova della Juve".