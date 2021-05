tmw Salernitana, Fabiani sul futuro: “Il treno è arrivato al capolinea, non so chi ci salirà”

“Se è giusto che mi goda la Serie A a Salerno dopo averla conquistata? Le sofferenze durano a lungo e le gioie fin troppo poco. Vedremo”. Così a Tuttomercatoweb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, protagonista insieme a Fabrizio Castori della trionfale promozione nella massima serie. “Si chiude un ciclo importante, oltre il quale non credo si possa andare. Ovviamente in fatto di categoria. Vorrei quindi ringraziare tutti i miei collaboratori. Il treno è arrivato al capolinea, non so chi salirà prossimamente sul mezzo”.

L’intervista completa sarà online a mezzanotte all’interno della rubrica “A tu per tu”.