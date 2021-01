tmw Sampdoria, Jankto: "Non vediamo l'ora che gli stadi riaprano e ritornino i tifosi"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, l'esterno della Sampdoria Jakub Jankto ha parlato dell'assenza dei tifosi negli stadi: "Vuol dire sicuramente tanto. La nostra tifoseria poi è incredibile. I tifosi sono sempre con noi anche quando non possono essere allo stadio. Non vediamo l'ora che gli stadi riaprano e loro tornino a sostenerci. Anche l'anno scorso, quando non stavamo facendo bene, loro erano sempre al nostro fianco. Per noi è un fattore importante".