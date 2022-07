tmw Skriniar in attesa del rilancio del PSG. Che per ora non è (ancora) arrivato

Milan Skriniar è in attesa. Il centrale dell'Inter, in centro a Milano questo pomeriggio in compagnia di Andrea Pinamonti, è in attesa del rilancio da parte del Paris Saint-Germain che, per ora, non arriva. I primi giorni della settimana dovevano essere quelli del rilancio del club campione di Francia ma per ora tutto tace, col PSG che per ora è fermo a 60 milioni di euro bonus compresi.

I dirigenti dell'Inter in questo momento sono a Lugano ad assistere alla prima uscita stagionale della squadra di Inzaghi. Da domani saranno di nuovo in sede, in attesa di un rilancio che per ora non arriva e blocca anche eventuali operazioni in entrata (Bremer e Milenkovic).