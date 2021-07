tmw Spinazzola rientrato in Italia dopo l'operazione: "Ho scritto ai miei compagni"

Dopo l'operazione per la rottura del tendine d'achille, riportata nella sfida contro il Belgio di venerdì, Leonardo Spinazzola è appena rientrato in Italia, all'aeroporto di Ciampino, direttamente dalla Finlandia. Il giocatore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo affermato di aver già mandato un messaggio in privato ai suoi compagni in Nazionale in vista della gara contro la Spagna di questa sera, valida per la semifinale di Euro 2020.