Struna in scadenza, sondaggio del Genoa.

Protagonista di un buon inizio di stagione con la maglia dei Montreal Impact, Aljaz Struna può essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. È in scadenza alla fine del 2021 e per questo è un possibile affare a prezzo di saldo. L'intenzione è quella di tornare in Europa dopo due anni in Major League Soccer, così sul giocatore hanno chiesto informazioni Hertha Berlino e Brighton. Sul calciatore - che Empoli e Crotone hanno valutato in inverno - c'è stato anche un sondaggio preliminare del Genoa.