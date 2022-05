tmw Torino, Buongiorno: "Felice della mia stagione. Bremer? Lo ringraziamo, andrà in una big"

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, parla in mixed zone al termine di Torino-Roma, che ha chiuso la stagione delle due squadre: "Forse durante la partita non siamo riusciti a rimanere concentrati per i novanta minuti e dispiace, ma siamo contenti della stagione fatta, siamo migliorati sotto tutti gli aspetti. Io cerco sempre di farmi trovare pronto e sono contento di essere migliorato individualmente e di aver avuto più spazio in campo, spero di continuare a migliorare e aumentare ancora il mio minutaggio".

Ci racconti Bremer?

"Ha fatto una ottima stagione e ci sarà modo di rubare qualcosa anche da lui, noi lo ringraziamo, andrà sicuramente in una grande squadra".

Cosa ti aspetti dal tuo futuro?

"Quest'anno ho fatto il centrale e mi sono trovato bene, ho lavorato per migliorare col mister e vediamo cosa ci riserverà il futuro. In ogni posizione io cerco di dare il massimo, se il mister mi chiede una mano io mi adatto".