tmw Torino, Radonjic è sbarcato in città. Ad accoglierlo il ds Vagnati e Moretti

Nemanja Radonjic è arrivato a Torino: per il centrocampista nuova avventura ai granata, che in giornata hanno chiuso con il Marsiglia per il suo approdo in Italia. Il calciatore a breve si sottoporrà per le visite mediche. Prelevato dall'Olympique, il giocatore è stato accolto dal direttore sportivo granata Davide Vagnati, dal suo braccio destro Moretti e dal team manager Pellegri.