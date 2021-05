tmw Zanetti-Venezia, il summit per decidere il futuro col club si terrà domani

Continua a prender forma il valzer delle panchine. Tra chi è in attesa di conoscere a pieno la volontà del proprio allenatore, c'è anche il Venezia. Che dopo una cavalcata trionfale, è riuscito a ritornare in Serie A e che adesso non vuol recitare il ruolo da comparsa. Una base solida, in dirigenza, è confermatissima con il duo Mattia Collauto e Paolo Poggi a tirar le fila del mercato. E poi c'è la questione tecnica.

DOMANI IL SUMMIT Come raccontato già oggi, l'Udinese attende gli sviluppi sul futuro di Paolo Zanetti che è il primo obiettivo per i friulani. Non l'unico ma è un'idea che scalda il patron Pozzo: dopo la promozione, è scattato il rinnovo automatico col Venezia ma le parti vogliono chiaramente incontrarsi, parlarsi e discutere del progetto tecnico in vista della prossima annata. Confermato il summit: sarà, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, nella giornata di domani. Un rendez vous dove le parti si parleranno e discuteranno insieme di futuro. Il Venezia col suo progetto e Zanetti con le sue ambizioni. La speranza della piazza e dei tifosi è che arrivino a collimare.