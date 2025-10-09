Tonali miglior centrocampista di Premier secondo Scholes: "Me l'ha detto subito Vicario..."

"Ci divertiamo in allenamento, Gattuso ci fa correre ma ci divertiamo. Questo è importante. Dopo la Norvegia tutte le partite sono diventare ancora più importanti, sappiamo quanto valgono queste gare e siamo pronti ad affrontarle al meglio una alla volta". Il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali ha parlato così a 'Vivo Azzurro' nel terzo giorni di allenamenti a Coverciano. L'Italia - ricordiamo - sta preparando le sfide contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre) valide per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

Oltre alla possibilità di tornare a giocare in Serie A, Tonali ha raccontato anche il primo ricordo legato alla Nazionale: "La mia prima partita. Ne hai tanti di ricordi legati alle convocazioni, ma quando non giochi è diverso. L'esordio con Mancini contro il Liechtenstein, quella è una emozione che provi solo una volta".

Scholes ha detto che sei il miglior centrocampista della Premier League

"Ho visto, me l'ha detto subito Vicario. Quando arrivano complimenti da ex giocatori così forti fa molto piacere, sei quasi sorpreso. Fa un bell'effetto".