Italia, Tonali: "Saputo il risultato della Norvegia non era semplice. Ma la strada è questa"

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dopo il sofferto successo per 2-0 contro la Moldavia: "Non è stato facile, ma nel calcio per me ci sta una partita così. Abbiamo saputo del risultato della Norvegia anche… E' stata una partita strana, ma alla fine abbiamo vinto. Ci sono stati anche tanti cambi, che influisce magari sull'attenzione. Avevamo bisogno di vincere e giocare bene, oggi lo abbiamo fatto poco ma stiamo andando avanti, stiamo facendo un bellissimo percorso. Da fuori è facile valutare, ma devi viverla: alla fine contava per noi stessi, ma non per la classifica".

Psicologicamente servirebbe battere la Norvegia?

"Servirebbe tanto. Non mette a posto la ferita che abbiamo con noi stessi, ma ci aiuta ad andare avanti e a finire il girone in una certa maniera. Abbiamo perso in Norvegia, affrontato le ondate e ci siamo ritirati su. Quando perdi devi saper subire e soffrire incassando e ce lo siamo meritati".

Il ritorno a San Siro e a Milanello, anche se non giocherà?

"Emozionante, l'ultima volta ci sono stato quasi tre anni fa… Ogni volta che ci tornerò nella mia carriera lo sarò. Non posso dire che la vivo come la prima volta, ma sarà sempre come tornarci la seconda volta".