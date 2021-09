Tonali si è preso il Milan. La crescita rispetto ad un anno fa raccontata dai numeri

Rispetto alla scorsa stagione, la crescita di Sandro Tonali con la maglia del Milan è sotto gli occhi di tutti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcuni numeri del giovane centrocampista rossonero nelle prime quattro giornate di campionato: la media di palloni giocati a partita, per esempio, è praticamente raddoppiata rispetto ad un anno fa (da 37,8 a 66,3), le occasioni creato sono passate invece da 0,6 a 1,3, la media dribbling riusciti è oltre cinque volte più alta (da 0,2 a 1,3), così come è nettamente migliorata quella che riguarda i tiri in porta (da 0,4 a 1,8). La Rosea riporta poi altri numeri: media di 6 palle recuperate a partita, 11,5 le verticalizzazioni e 5 i lanci.